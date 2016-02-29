أمن قنا: اشتباكات عائلتى"المناصير" و"خليفة" سبب توقف حركة قطارات الصعيد

أكد مصدر مسئول بسكك حديد قنا، أن الهيئة تلقت إخطارًا من عامل مزلقان قرية فاو غرب يفيد بتبادل إطلاق نيران كثيفة بين عائلتين بقرية الخروعة التابعة لمركز دشنا على جانبى السكة الحديد.

وأضاف المصدر، أنه بالتنسيق والجهات الأمنية تم إيقاف حركة القطارات حفاظا على حياة الركاب من تبادل إطلاق الأعيرة النارية.

فيما أفاد مصدر أمنى بأن تبادل الأعيرة النارية وقع بين عائلتى "المناصير" و"آل خليفة"، لوجود خلافات قديمة بينهما، لافتا إلى أنه جار تسيير حركة القطارات بعد السيطرة على الموقف ووقف تبادل إطلاق النيران بين أفراد العائلتين دون إصابات.

توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تبادل إطلاق نيران بين عائلتين بدشنا

عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقف إطلاق النيران بين عائلتى بمركز "دشنا"