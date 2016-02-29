ميدو يكشف تاريخ مرتضى منصور..ويؤكد: أهلاوى حتى النخاع و"الأحمر" هدد بطرده

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أنه لن يستطيع أحد الوقيعة بينه وبين جمهور الزمالك، موضحاً أن جمهور الأبيض يعرف ميدو وتاريخه جيداً الفريق، قائلاً: "انا ابن الزمالك من عام 1991، منذ أن كان عمرى 7 سنوات حيث كنت مسجلاً فى قائمة أشبال النادى، ورغم أننى أصغر من مرتضى بـ33 عاماً إلا أنى دخلت الزمالك قبله".

وكشف ميدو، فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، تاريخ مرتضى فى القلعة البيضاء، قائلاً: "مرتضى اشترك فى الأهلى قبل الزمالك بـ10 سنوات، وهذا دليل على أن مرتضى أهلاوى حتى النخاع لكن واجه مشاكل كبيرة فى القلعة الحمراء ويشهد على ذلك الكابتن صالح سليم فقد كان رجلاً عبقريا ولديه بعد نظر"، مستطرداً: "صالح سليم رأى فى مرتضى أنه يخرب فى النادى وقد يدخل الأحمر للنفق المظلم، لذا رفض تقربه لمجلس الإدارة وحذره بالطرد من النادى فوراً، حتى وجد مرتضى الطريق مسدود أمامه فى الأهلى".

تابع: "ضعاف النفوس فى الفريق الأبيض ساعدوا مرتضى منصور، عام 92 للدخول للنادى..وأبويا كان بيلعب فى الزمالك من سنة 60، وجدى قبل موته بـ5 ساعات كان يشاهد مباراة الزمالك، وأنا زملكاوى بالدم، وميدو لم يفضح الزماك بل كان يتحدث عن مرتضى الذى تلاعب بالكلام".

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