ميدو:مرتضى منصور أدخل الزمالك فى نفق مظلم و"بوظ " الرياضة فى مصر

واصل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، إطلاق قذائفه على المستشار مرتضى منصور، مؤكداً أن "منصور" هو أول من أدخل الزمالك فى النفق المظلم.

قال ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن مرتضى دخل انتخابات الزمالك عام 92 وفشل، وهو أول من أدخل الزمالك وأقحمه فى المحاكم وساحات القضاء، وحاول التلاعب بالقانون من خلال بعض اصدقائه ضد رموز الفريق الأبيض، كما أساء لرموز النادى، مضيفاً:"مرتضى بوظ الرياضة فى مصر، وأدخل الزمالك فى النفق المظلم، وأساء لحسن مصطفى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وشتمه".

عمرو أديب يتحدى مرتضى منصور بعقد مايوكا ووكيله الإسرائيلى:"عندى من دا كتير"

عمرو أديب: "عندنا ميدو..لا سحر ولا شعوذة"

بالصور.. ميدو يجهز"فلاشة فيديوهات" ضد مرتضى منصور خلال برنامجه مع عمرو أديب

ميدو ساخراً من مرتضى منصور: "إنت اللى روجت لحلقتى مع عمرو أديب"