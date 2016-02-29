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ميدو:مرتضى منصور أدخل الزمالك فى نفق مظلم و"بوظ " الرياضة فى مصر

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ميدو:مرتضى منصور أدخل الزمالك فى نفق مظلم و"بوظ " الرياضة فى مصر ميدو:مرتضى منصور أدخل الزمالك فى نفق مظلم و"بوظ " الرياضة فى مصر
واصل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، إطلاق قذائفه على المستشار مرتضى منصور، مؤكداً أن "منصور" هو أول من أدخل الزمالك فى النفق المظلم.

قال ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن مرتضى دخل انتخابات الزمالك عام 92 وفشل، وهو أول من أدخل الزمالك وأقحمه فى المحاكم وساحات القضاء، وحاول التلاعب بالقانون من خلال بعض اصدقائه ضد رموز الفريق الأبيض، كما أساء لرموز النادى، مضيفاً:"مرتضى بوظ الرياضة فى ، وأدخل الزمالك فى النفق المظلم، وأساء لحسن مصطفى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وشتمه".

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