الطب الشرعى: غادة إبراهيم لم تتعاطى مواد مخدرة.. وتسليم التقريرغدا للنيابة

انتهت مصلحة الطب الشرعى من نتائج تحليل عينة الدم والبول الخاصة بالفنانة غادة إبراهيم، التى تم القبض عليها أمس الأحد على ذمة قضية إدارة مسكن للدعارة، وجاءت نتائج التحاليل سلبية.

وكشف مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء تحليل الدم والبول مرتين للتأكد من سلامة النتيجة والتى تبين من خلالها عدم تعاطيها اى مواد مخدرة بجسدها.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تسليم التقرير النهائى الخاص بالنتائج صباح غدا الثلاثاء للنيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

مصدر أمنى: إيداع غادة إبراهيم حجز قسم دار السلام لحين محاكمتها

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