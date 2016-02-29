ميدو لـ"مرتضى منصور" القفا بيحرق.. والوايت نايتس تبولوا عليك"

واصل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، هجومه على المستشار مرتضى منصور، قائلاً: مرتضى كان لديه صدام مع الويتس نايتس وضربوه على قفاه وتبولوا عليه ولم تكن مياه نار، وقفت معه ضد الويتس نايتس إيماناً منى أنه رجل كبير وعيب يضرب على قفاه ويتعمل معاه كدا"، مستطرداً: "لو مية نار كانت حرقته" ساخراً" القفا بيحرق برضه".

وبرر ميدو، فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، عمله مع مرتضى، موضحاً: "جميع الزملكاوية كانوا متخوفين من نجاح مرتضى فى الانتخابات، ولكن كان لدينا أملأن يكون لديه نضج فيما بعد، وفعلاً استطاع النجاح وتجميع فريق ولاعبين أقوياء، وفاز بالدورى وكنا جميعا سعداء ، وقلت الحمد لله إن مرتضى جاء للزمالك وكان أهم شيء بالنسبة لى أن للزمالك رئيس يجيب حقه".

عمرو أديب يتحدى مرتضى منصور بعقد مايوكا ووكيله الإسرائيلى:"عندى من دا كتير"

>

عمرو أديب: "عندنا ميدو..لا سحر ولا شعوذة"

>

بالصور.. ميدو يجهز"فلاشة فيديوهات" ضد مرتضى منصور خلال برنامجه مع عمرو أديب

>

ميدو ساخراً من مرتضى منصور: "إنت اللى روجت لحلقتى مع عمرو أديب"