أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "روتارى النزهة" بالإسكندرية يقدم 1200 وجبة ساخنة لطلاب مدرسة أبيس

Google+ Print
بالصور.. "روتارى النزهة" بالإسكندرية يقدم 1200 وجبة ساخنة لطلاب مدرسة أبيس بالصور.. "روتارى النزهة" بالإسكندرية يقدم 1200 وجبة ساخنة لطلاب مدرسة أبيس
زارت مجموعة من أعضاء نادى روتارى إسكندرية النزهة، اليوم، مدرسة أبيس الحكومية لمتابعة مشروع تقديم 1200 وجبة ساخنة يوميا للطلبة بالمدرسة.

ويقول عماد عوض الله رئيس النادى: إن هذا المشروع من المشروعات المستمرة للنادى ونحرص على استمرارها سنويا وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من المشروع .

وأشار الدكتور محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات بالنادى، إلى أن النادى جهز مطبخا داخل المدرسة ووفر المواد الخام والعمالة اللازمة، لتوفير وجبات ساخنة ويومية للطلبة طيلة العام الدراسى.

روتارى النزهة (1)

روتارى النزهة (2)

روتارى النزهة (3)

روتارى النزهة (4)


>- أعضاء روتارى النزهة يزورون بطريركية الروم الأرثوذكس للتهنئة بأعياد الميلاد الأحد، 27 ديسمبر 2015 - 09:55 ص
>
>- بالصور.. روتارى النزهة ينظم قافلة طبية لأهالى منطقة جانوتى بالإسكندرية الأحد، 27 ديسمبر 2015 - 12:13 ص
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365