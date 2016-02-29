بالصور.. "روتارى النزهة" بالإسكندرية يقدم 1200 وجبة ساخنة لطلاب مدرسة أبيس

زارت مجموعة من أعضاء نادى روتارى إسكندرية النزهة، اليوم، مدرسة أبيس الحكومية لمتابعة مشروع تقديم 1200 وجبة ساخنة يوميا للطلبة بالمدرسة.

ويقول عماد عوض الله رئيس النادى: إن هذا المشروع من المشروعات المستمرة للنادى ونحرص على استمرارها سنويا وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من المشروع .

وأشار الدكتور محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات بالنادى، إلى أن النادى جهز مطبخا داخل المدرسة ووفر المواد الخام والعمالة اللازمة، لتوفير وجبات ساخنة ويومية للطلبة طيلة العام الدراسى.

- أعضاء روتارى النزهة يزورون بطريركية الروم الأرثوذكس للتهنئة بأعياد الميلاد الأحد، 27 ديسمبر 2015 - 09:55 ص

>

- بالصور.. روتارى النزهة ينظم قافلة طبية لأهالى منطقة جانوتى بالإسكندرية الأحد، 27 ديسمبر 2015 - 12:13 ص