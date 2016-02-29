محافظ البحر الأحمر يحضر ختام معرض "السيمبوزيوم" للنحت بالممشى السياحى بالغردقة

حضر مساء اليوم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فاعليات الدورة الخامسة لسمبوزيوم أوستراكا للنحت الدولى بالممشى 4السياحى بالغردقة.

وكانت الدورة بدأت فاعلياتها تحت عنوان شمس مصر وبحضور عدد من مشاهير فن النحت الدولى يمثلون دول عربية وأجنبية من بينهم مصر - روسيا- جورجيا - إيطاليا - ألبانيا - بيلا روسيا.

ومن جانبه أكد المحافظ للمشاركين نقل حقيقة الصورة كاملة للشعوب وكيفية قضاء أوقات السائحين فى مدينة الغردقة، وأن صناعة السياحة حساسة للغاية وإن شاء الله ستشهد تدفقآ فى الايام القادمة.

وقام فى نهاية الحفل بتوزيع شهادات التقدير على الفنانين المشاركين والذين أبدوإعجابهم بتشريف المحافظ وقامو بأخذ الصور التذكارية.

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