أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. وزير النقل يفتتح متحف السكة الحديد بعد تطويره

Google+ Print
غدًا.. وزير النقل يفتتح متحف السكة الحديد بعد تطويره غدًا.. وزير النقل يفتتح متحف السكة الحديد بعد تطويره

الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل – أرشيفية

 

يفتتح الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، غدًا الثلاثاء، متحف الهيئة القومية لسكك حديد بعد الإنتهاء من تطويره التي خضع لها منذ عدة سنوات، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير 10 مليون جنيهًا، مشيدًا بالمستوى العالمي الذي وصل إليه المتحف والمقتنيات التي يحويها ضمن جنباته وكذلك مستوى أداء العاملين.

وأوضح المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت ليكون نواه لمتحف عالمي داخل مصر وأول متحف من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم انشائه وافتتاحه في يناير 1933 بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولث للسكة الحديد.

وأضاف «حامد» أن المتحف يعرض تاريخ السكة الحديد ويضم في جنباته ما يقرب من سبعمائة نموذجًا ومعروضًا، بالإضافة إلى الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطوير وسائل النقل والسكة الحديد ثاني أقدم سكة حديد في العالم، كما أنه يعتبر صرحًا تاريخيًا يحتوي على البحوث والدراسات في شتى وسائل النقل في العصور الماضية والحديثة.

وأضاف أن المتحف يتكون من عدة أقسام تعرض نماذج لوسائل النقل فى فجر التاريخ وخاصة عند قدماء المصريين وأخرى لنماذج تبين وسائل المواصلات والنقل فى عصور الإغريق والرومان بالإضافة إلى أقسام توضح وسائل النقل البسيطة التي كانت تعتمد على الدواب والعنصر البشري وهناك أقسام خاصة لعرض نماذج السكك الحديدية التي تشرح تطوير القاطرات فى العالم ومصر، والتي من بينها واحدة من القاطرات ذات القيمة العالمية كونها تمثل أول فكرة قاطرة ظهرت في العالم عام 1783 وأخرى تمثل أول قاطرة سيارات بمصر عام 1854 وثالثة بالجسم الطبيعي موضح بها جميع الأجزاء الداخلية للقاطرة، بالإضافة إلى النماذج الحديثة للقاطرات التي تعمل بأنظمة الديزل والكهرباء.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن مقتنيات المتحف لا تقدر بثمن حيث أنها تدل على عراقة وعظمة هذا البلد الذي نحمل جنسيته كما ان افتتاحه للجمهور ولطلاب المدارس والجامعات، فبجانب أنه يحقق عائدًا للسكة الحديد فأنه سيعلم الشباب من خلاله الكثير عن تاريخ بلدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم