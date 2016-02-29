غدًا.. وزير النقل يفتتح متحف السكة الحديد بعد تطويره

يفتتح الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، غدًا الثلاثاء، متحف الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد الإنتهاء من تطويره التي خضع لها منذ عدة سنوات، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير 10 مليون جنيهًا، مشيدًا بالمستوى العالمي الذي وصل إليه المتحف والمقتنيات التي يحويها ضمن جنباته وكذلك مستوى أداء العاملين.

وأوضح المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت ليكون نواه لمتحف عالمي داخل مصر وأول متحف من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم انشائه وافتتاحه في يناير 1933 بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولث للسكة الحديد.

وأضاف «حامد» أن المتحف يعرض تاريخ السكة الحديد ويضم في جنباته ما يقرب من سبعمائة نموذجًا ومعروضًا، بالإضافة إلى الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطوير وسائل النقل والسكة الحديد ثاني أقدم سكة حديد في العالم، كما أنه يعتبر صرحًا تاريخيًا يحتوي على البحوث والدراسات في شتى وسائل النقل في العصور الماضية والحديثة.

وأضاف أن المتحف يتكون من عدة أقسام تعرض نماذج لوسائل النقل فى فجر التاريخ وخاصة عند قدماء المصريين وأخرى لنماذج تبين وسائل المواصلات والنقل فى عصور الإغريق والرومان بالإضافة إلى أقسام توضح وسائل النقل البسيطة التي كانت تعتمد على الدواب والعنصر البشري وهناك أقسام خاصة لعرض نماذج السكك الحديدية التي تشرح تطوير القاطرات فى العالم ومصر، والتي من بينها واحدة من القاطرات ذات القيمة العالمية كونها تمثل أول فكرة قاطرة ظهرت في العالم عام 1783 وأخرى تمثل أول قاطرة سيارات بمصر عام 1854 وثالثة بالجسم الطبيعي موضح بها جميع الأجزاء الداخلية للقاطرة، بالإضافة إلى النماذج الحديثة للقاطرات التي تعمل بأنظمة الديزل والكهرباء.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن مقتنيات المتحف لا تقدر بثمن حيث أنها تدل على عراقة وعظمة هذا البلد الذي نحمل جنسيته كما ان افتتاحه للجمهور ولطلاب المدارس والجامعات، فبجانب أنه يحقق عائدًا للسكة الحديد فأنه سيعلم الشباب من خلاله الكثير عن تاريخ بلدهم.