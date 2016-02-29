السيطرة على حريق هائل بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بـ"أكتوبر" دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع كرتون بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 10 سيارات و خزانين إستراتيجيين لمنع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع، و تمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار تقرير المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمصنع فى المنطقة الصناعية بأكتوبر