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بالصور.. ضبط ربع طن كبدة ولحوم فاسدة بمنفذ بيع فى الإسماعيلية

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بالصور.. ضبط ربع طن كبدة ولحوم فاسدة بمنفذ بيع فى الإسماعيلية بالصور.. ضبط ربع طن كبدة ولحوم فاسدة بمنفذ بيع فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث ، من ضبط ربع طن كبدة ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل منفذ بيع بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما، بضبط "هانى .ف. ع" مواليد 1978 المدير المسئول عن منفذ لبيع اللحوم بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته داخل المنفذ كراتين كبدة مستوردة وكرتونة كلاوى وجبن رومى بإجمالى 250 كيلو لحوم وكبد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومدون عليها تاريخ صلاحية مخالف للحقيقة لإعادة عرضها للبيع مرة أخرى على المواطنين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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