أطباء: الوجبات السريعة والسجق ومكعبات الشوربة تحوى أملاحا تؤثر على المخ

حذر أطباء السموم بكلية الطب جامعة بورسعيد من خطورة أملاح جلوتامات الصوديوم، الموجودة فى الكثير من الأطعمة لما لها من تأثير سلبى مباشر على المخ.

وقالت الدكتورة هبة يوسف، أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب بورسعيد، إن أملاح جلوتامات الصوديوم توجد فى الكثير من المنتجات الغذائية المتداولة بالاسواق مثل الوجبات السريعة، والسجق والجبن المطبوخ الغنية بالدهون ومكعبات الشوربة سريعة التحضير والصلصات المختلفة ومعظم الاطعمة المجففة والمملحة والمطحونة ورقائق البطاطس المنكهة والجيلاتين (الجيلى) والتونة المعلبة والمقرمشات المملحة والحليب المجفف وبودرة البروتينات البانية للعضلات.

وأشارت أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية إلى أنه وفقا لتصنيف هيئة الأغذية والأدوية الأميركية "FDA "فإن أملاح الجلوتامات أحادية الصوديوم هى مادة تضاف للأطعمة لتحسين النكهة دون أن يكون لها نكهة خاصة، موضحة أن هذه المادة الكيميائية تم اختراعها عام 1908 من قبل عالم يابانى، عزل مادة الجلوتامات الموجود فى الطبيعة، وأنتج منها صوديوم أحادى الجلوتامات، ومنذ ذلك الحين تضيف العديد من الشركات المصنعة للمأكولات الجلوتامات أحادى الصوديوم لمنتجاتها بغرض تحسين النكهة وزيادة المبيعات.

وأضافت الدكتورة هبة يوسف: تتم إضافة أملاح الجلوتامات أحادية الصوديوم على الكثير من الأطعمة المتاحة فى المحال التجارية والسوبر ماركت، ويمكن معرفة ذلك إذا قرأنا جيدا المكونات المكتوبة على الأطعمة حيث سنجد مسميات مختلفة لأملاح جلوتامات الصوديوم مثل "أحادى غلوتامات الصوديوم ـ غلوتامات ـ محسن النكهة ـ منكهات طبيعية ـ بهارات ـ الملح الصينى".

تأثير أملاح جلوتامات الصوديوم على الصحة

>وأشارت العديد من الدراسات إلى أن أملاح الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) تعطل عملية التمثيل الغذائى، ووظائف الأجهزة المختلفة، مثل الكبد والغدة النخامية والغدة الدرقية، المبايض، والكلى، وأجزاء كثيرة من الدماغ، بما فى ذلك المخيخ، كما أظهرت بعض الدراسات حول جلوتامات أحادى الصوديوم بأنه يسبب تعبا فى العضلات، أوجاع بالجهاز الهضمى والصداع المزمن وهناك دراسات أظهرت أن جلوتامات أحادى الصوديوم تسبب الخمول والبدانة.

يذكر أن الدكتورة هبة يوسف مثلت مصر فى أكبر مؤتمر علمى للسموم بولاية بنسيلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت ببحث علمى عن السموم الإكلينكية ضمن ممثلين من حوالى 38 دولة أجنبية وعربية، وجاء البحث بعنوان" سمية المخيخ المستحدثة بأملاح الجلوتامات أحادية الصوديوم والدور المحتمل لأكسيد النيتريك فى الفئران البيضاء البالغة".

وأظهر البحث وجود تغير فى الشكل الهيكلى والنسيجى لخلايا المخيخ وتغير فى وظائف المخيخ فى الفئران التى تعرضت لجرعات زائدة من أملاح الجلوتامات أحادية الصوديوم مقارنة بالتى لم تتناول هذه الأملاح.

وخلصت نتائج البحث الى أن أملاح جلوتامات الصوديوم لها تأثير سمى على المخيخ فى فئران التجارب البيضاء البالغة من حيث الشكل والوظيفة، كما أنها تعمل على تثبيط أنزيم"أكسيد النيتريك سينسيز" الذى يتسبب نقصة فى تلف الخلايا العصبية وزيادة تسمم المخيخ .

وشارك فى هذا البحث كل من الدكتورة منى عبد البارى أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب جامعة بورسعيد ، والدكتورة داليا عبد الحليم مدرس الفسيولوجيا الطبية والدكتورة حورية كريم مدرس الهستولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس.



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