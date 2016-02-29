الخميس القادم‎.. أسوان تستضيف المؤتمر الدولي السنوي لأندية الروتاري

تستضيف أسوان الخميس القادم المؤتمر الدولى السنوى لأندية الروتارى بمصر والعالم بمشاركة نحو 800 شخص من أعضاء الأندية من بينهم عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس .

وسيشارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الدولة وكذلك عدد من كبار المدعوين الأجانب من أنحاء العالم يمثلون حوالى 70 نادي روتاري وسيكون في مقدمتهم مندوب رئيس الروتارى العالمية، بالإضافة إلى الجراح العالمى الدكتور مجدي يعقوب كضيف شرف للمؤتمر .

و سيتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والتى ستبدأ بتنظيم سباق للدراجات البخارية يشارك فيه 20 متسابقا حيث سينطلق من الإسكندرية وحتى مدينة أبو سمبل السياحية ثم العودة مرة أخرى بطول 3 آلاف كيلو متر، كما سيتضمن جلسة افتتاحية وعرضا لفرق الفنون الشعبية الأسوانية​ .​