أدوية تحمي طفلك من عدوى القمل في السعوديَّة!

من الشكاوى المتكرِّرة وتحديداً في عمر المدرسة، عدوى القمل وحشرات الرأس. وكثيراً ما تتساءل الأمهات كيف تنتقل هذه الحشرات، وكيف نحمي صغارنا من هذه العدوى. ومن المهم أن تعرفي أنَّ إصابة صغيرك بهذا ليس دلالة على عدم النظافة دائماً فقد ينتقل بالعدوى.

«سيدتي نت» تجولت في الصيدليات، لتقدِّم لك أنواعاً من بخاخات الحماية من القمل وبالأسعار.

• العلاج بالوصفات الطبيعيَّة:

ـ خل التفاح: خلط أربع ملاعق من الخل مع 500 مليغرام من الماء وفرك فروة الرأس والشعر بها، ومن ثمَّ لف الشعر لمدَّة تزيد عن 30 دقيقة قبل الاستحمام.

ـ زيت اليانسون: فرك زيت اليانسون على فروة الرأس وعلى الشعر لمدَّة 15 دقيقة بشكل يومي لمدَّة عشر أيام على الأقل.

• العلاج بالأدوية والمستحضرات الطبيَّة:

ـ بخاخ إنرجي للحماية ومكافحة عدوى انتقال القمل بسعر (32 ريالاً).

ـ شامبو نيومس مضاد للقمل والصئبان بسعر (20 ريالاً).

ـ بخاخ نايدا بلس 100 مل لعلاج قمل الرأس خلال ساعة فقط بسعر (39 ريال).

ـ شامبو سنان للقضاء على القمل وبيوضه بسعر (20 ريالاً).

ـ تيك تاك شامبو للقضاء على قمل الرأس وبيوضه، ويمنع تجدد الاصابة بسعر (12 ريال).

ـ شامبو رولانا للقضاء على القمل مع توفر مشط مجاني خاص لإزالة القمل بسعر (21 ريالاً).

ـ بارا بلوس بخاخ مضاد للقمل والصيبان بسعر (23 ريالاً).

ـ ليسيد لوشن Licid Lotion.

• نصائح لوقاية طفلك من عدوى القمل:

ـ خصصي لكل فرد من أفراد أسرتك منشفة وفرشاة شعر خاصة به.

ـ اهتمي بنظافة طفلك الشخصيَّة يوميا وتغيير ملابسه.

ـ اغسلي شعر طفلك مرتين في الأسبوع صيفا

ـ مشطي شعر طفلك بمشط خشبي ذي أسنان ضيقة كل فترة لتتمكني من اكتشاف إصابته بالقمل.

ـ حين ذهاب طفلتك إلى المدرسة حاولي قدر الإمكان «لم» أو تضفير كامل شعرها ويستحسن بخ الشعر ببخاخ حماية من انتقال القمل قبل التسريح وحين عودتها من المدرسة احرصي على غسله جيداً.

• ختاماً:

مشكلة هذه الحشرة الضارة باتت تهدِّد كثيراً من الأشخاص، سواء كان الشخص نظيفاً أو قليل الاهتمام، وذلك لإمكانيَّة انتشار القمل بواسطة العدوى. لكن هناك مسؤوليَّة كبيرة تقع على عاتق الوحدات الصحيَّة في المدارس والحضانات والنوادي بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية الصحيحة ومحاولة توفير طرق الوقاية العلاجيَّة لمن يتعذَّر عليه تحصيل الدواء الطارد للقمل.