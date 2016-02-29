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وكيل يول يكشف.. لماذا تحدث يول مع ميدو وغالي

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وكيل يول يكشف.. لماذا تحدث يول مع ميدو وغالي وكيل يول يكشف.. لماذا تحدث يول مع ميدو وغالي

كشف محمد حبشي وكيل مارتن يول للمرة الأولى سر المكالمات الهاتفية التي أجراها المدرب الهولندي مع الثنائي ميدو وحسام غالي من نجوم الكرة المصرية.

وقال حبشي في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا إف إم إن: "يول كان يريد صورة عن الوضع الأمني والاجتماعي للحياة في ".

وتابع "أهتم الرجل بأن يحصل على تلك الصورة من الثنائي الزملكاوي والأهلاوي حتى يتأكد من أن الوضع يصلح للعمل والاستقرار في القاهرة".

وقال حبشي إن يول متحمس للغاية لبدء تجربته مع الأهلي لأنه يراهن على تحقيق إنجازات تصنع له تاريخا مع الأهلي.

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