أحمد أيوب: لا أعرف أين المشكلة!.. وموقف حرس الحدود صعب للغاية

"لا أعرف أين المشكلة".. هكذا تحدث أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود بعد تعادل الفريق أمام اتحاد الشرطة.

الحدود فشل من جديد في تحقيق أي فوز بمسابقة الدوري المصري بعدما تعادل سلبيا أمام الشرطة في الجولة الـ20 من المسابقة.

وتحدث أحمد أيوب عقب المباراة قائلا: "لا أعرف أين المشكلة. نعاني من سوء توفيق".

وأضاف "نجتهد ونخوض تدريبات قوية وجيدة ونصنع العديد من الفرص ولكننا لا نسجل".

وأكمل حديثه قائلا في تصريحات تليفزيونية "نفعل كل شيء ولكن التوفيق يغيب عن الفريق والموقف صعب للغاية".

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير في مسابقة الدوري بلا أي انتصار وبـ6 نقاط من 6 تعادلات.