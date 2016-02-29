فريق أحلام في الجول – خالد الغندور يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ الزمالك

هؤلاء هم أفضل 11 لاعبا في تاريخ الزمالك من وجهة نظر نجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق خالد الغندور.

خالد الغندور شارك في لعبة FilGoal.com واختار من وجهة نظره الأسماء التي يراها تكون فريق أحلامه بالزمالك.

وفي اختياراته، حاول خالد الغندور أن تزيد اختياراته عن 11 لاعبا بالنظر لما يملكه الفريق الأبيض من لاعبين تاريخيين يكونون فرقا كثريرة في نظره وليس فريقا واحدا.

ورغم أنه لم يخترهم في التشكيل، إلا أنه لم يتجاهل ذكر أسماء مثل حازم إمام – إيمانويل إيمونيكي ورضا عبد العال.

أنت أيضا تستطيع اختيار فريق أحلام الزمالك بالضغط على هذا الرابط في لعبة تفاعلية يقدمها FilGoal.com