' في ليلة تاريخية ' .. أين تتابع نجوم الزمالك

يظهر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك في "حلقة تاريخية" مع عمرو أديب مساء يوم الاثنين في برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر قنوات OSN يوميا بداية من الساعة 9 ونصف مساء.

وفي تلك الحلقة قد يناقش ميدو تهديداته لمرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما توعده المدرب صاحب الـ33 عاما بالكشف عن أشياء لها علاقة باللجوء للسحر والضغط على لاعبي الفريق وابتزازهم. (طالع أيضا - تقرير في الجول - ماذا سيقول ميدو في "الحلقة التاريخية مع عمرو أديب"؟)

وسيظهر المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش لأول مرة على شاشات التليفزيون بعد إتمامه التعاقد مع الزمالك

ماكليش سيحل ضيفا على وائل الإبراشي رفقة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي من خلال برنامج (العاشرة مساء) على قناة دريم الفضائية ليتحدث عن تفاصيل تعاقده مع الزمالك وطموحاته مع الفريق.

وستشهد حلقة استضافة ماكليش على قناة دريم، مداخلة هاتفية من قبل إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك.

مداخلة سيكشف من خلالها إسماعيل يوسف أسباب استبعاد أحمد حسام ميدو وحقيقة تدخلات مرتضى منصور في الأمور الفنية حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وسيحل محمود عبد المنعم كهربا في الحادية عشر مساء يوم الاثنين ضيفا على إسلام الشاطر من خلال برنامج (ملعب الشاطر) والذي يبث على قناة المحور.

ويتحدث كهربا عن فترته الماضية مع الزمالك وفرص منتخب مصر من التأهل إلى أمم إفريقيا وكأس العالم.