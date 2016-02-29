في_إفريقيا الزمالك يطلب نقل مباراته أمام دوالا

قرر نادي الزمالك تقديم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل نقل مباراة ذهاب تصفيات دوري أبطال إفريقيا أمام دوالا الكاميروني خارج مدينة دوالا بسبب بعدها عن العاصمة.

دوالا الكاميروني يستعد لاستضافة الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 11,12,13 من مارس المقبل.

وتبعد مدينة دوالا الكاميرونية مسابقة 400 كيلو متر عن (ياوندي) عاصمة الكاميرون.

واستند الجهاز الإداري للزمالك في مذكرته على لائحة الكاف والتي تقرر إقامة المباريات في ملاعب لا تبعد عن العاصمة أكثر من 200 كيلو متر، وقتها يكون التنقل عن طريق الطيران.

ونظرا لغلق مطار دوالا الكاميروني حاليا فطلب الزمالك نقل المباراة خارج مدينة دوالا.

طالع أيضا

ريكرياتيفو الأنجولي يضرب موعدا مع الأهلي بعد سحق منافسه بتسعة أهداف.. والزمالك ينتظر دوالا

#في_إفريقيا - من هو دوالا الكاميروني "بطل القارة السابق" الذي سيواجه الزمالك