مباشر ' الحلقة التاريخية ' - ميدو: مرتضى منصور هو سبب ' انتظار الجميع ' للحلقة

انطلقت "الحلقة التاريخية" حسبما وصفها أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك مع عمرو أديب على برنامج (القاهرة اليوم الذي يبث عبر قنوات OSN).

وفي تلك الحلقة قد يناقش ميدو تهديداته لمرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما توعده المدرب صاحب الـ33 عاما بالكشف عن أشياء لها علاقة باللجوء للسحر والضغط على لاعبي الفريق وابتزازهم. (طالع أيضا - تقرير في الجول - ماذا سيقول ميدو في "الحلقة التاريخية مع عمرو أديب"؟)

ووصل أحمد حسام "ميدو" إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيظهر ضيفا مع عمرو أديب خلال دقائق.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لظهور "ميدو" المنتظر.

** عمرو أديب: "وصول ميدو انتصار لي وانتصار للقناة بعد العديد من المحاولات لمنع ذلك". (طالع التفاصيل)

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** ظهور أحمد حسام ميدو في أول حوار تليفزيوني عقب الإقالة من تدريب الزمالك.

** ميدو: مرتضى منصور هو سبب انتظار الجميع لظهوري مع أديب.