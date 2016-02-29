أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر ' الحلقة التاريخية ' - ميدو: مرتضى منصور هو سبب ' انتظار الجميع ' للحلقة

Google+ Print
مباشر ' الحلقة التاريخية ' - ميدو: مرتضى منصور هو سبب ' انتظار الجميع ' للحلقة مباشر ' الحلقة التاريخية ' - ميدو: مرتضى منصور هو سبب ' انتظار الجميع ' للحلقة

انطلقت "الحلقة التاريخية" حسبما وصفها أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك مع عمرو أديب على برنامج (القاهرة اليوم الذي يبث عبر قنوات OSN).

وفي تلك الحلقة قد يناقش ميدو تهديداته لمرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما توعده المدرب صاحب الـ33 عاما بالكشف عن أشياء لها علاقة باللجوء للسحر والضغط على لاعبي الفريق وابتزازهم. (طالع أيضا - تقرير في الجول - ماذا سيقول ميدو في "الحلقة التاريخية مع عمرو أديب"؟)

ووصل أحمد حسام "ميدو" إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيظهر ضيفا مع عمرو أديب خلال دقائق.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لظهور "ميدو" المنتظر.

** عمرو أديب: "وصول ميدو انتصار لي وانتصار للقناة بعد العديد من المحاولات لمنع ذلك". (طالع التفاصيل)

طالع أيضا - المقدم الإنجليزي الشهير لـ في الجول: هذا حديثي مع ماكليش عن مشاكل الزمالك ورئيسه.. وحقيقة أنه دفاعي

** ظهور أحمد حسام ميدو في أول حوار تليفزيوني عقب الإقالة من تدريب الزمالك.

** ميدو: مرتضى منصور هو سبب انتظار الجميع لظهوري مع أديب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع