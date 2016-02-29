عمرو أديب: انتصرت بقدوم ' ميدو ' وسعيد بلعبة الزمالك

"انتصرت".. هكذا بدأ عمرو أديب حديثه مع انطلاق برنامج (القاهرة اليوم) قبل ظهور أحمد حسام "ميدو".

وفي تلك الحلقة قد يناقش ميدو تهديداته لمرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما توعده المدرب صاحب الـ33 عاما بالكشف عن أشياء لها علاقة باللجوء للسحر والضغط على لاعبي الفريق وابتزازهم. (طالع أيضا - تقرير في الجول - ماذا سيقول ميدو في "الحلقة التاريخية مع عمرو أديب"؟)

وبدأ عمرو أديب حديثه معلنا عن قدوم "ميدو" إلى الأستوديو قائلا: "وصول ميدو انتصار لي وانتصار للقناة بعد العديد من المحاولات لمنع ذلك".

وأضاف "سعيد بلعبة الزمالك بالاعتماد على خروج مجموعة من النادي للظهور إعلاميا في نفس التوقيت".

وتابع "لعبة حلوة من الزمالك وأنا أحب ذلك".

ومن المنتظر ظهور المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش تليفزيونيا لأول مرة.

ماكليش سيحل ضيفا على وائل الإبراشي رفقة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي من خلال برنامج (العاشرة مساء) على قناة دريم الفضائية ليتحدث عن تفاصيل تعاقده مع الزمالك وطموحاته مع الفريق.

وستشهد حلقة استضافة ماكليش على قناة دريم، مداخلة هاتفية من قبل إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك.

مداخلة سيكشف من خلالها إسماعيل يوسف أسباب استبعاد أحمد حسام ميدو وحقيقة تدخلات مرتضى منصور في الأمور الفنية حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وسيحل محمود عبد المنعم كهربا في الحادية عشر مساء يوم الاثنين ضيفا على إسلام الشاطر من خلال برنامج (ملعب الشاطر) والذي يبث على قناة المحور.

ويتحدث كهربا عن فترته الماضية مع الزمالك وفرص منتخب مصر من التأهل إلى أمم إفريقيا وكأس العالم.