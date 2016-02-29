حوار - مارتن يول يتحدث عن: طموحه مع الأهلي ' الذي يشبه الطريقة الهولندية ' والعرض المصري المرفوض

ترحاب كبير وحافل لاقاه مارتن يول فور وصوله للقاهرة لتدريب الأهلي.

المدرب الهولندي الكبير وصل إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين، تمهيدا لقيادة الفريق الأحمر عقب مباراة بتروجيت المقبلة في بطولة الدوري.

وفور وصوله إلى مصر، أجرى مارتن يول أولى حواراته الصحفية لموقع ناديه الرسمي.

وكل ما يلي على لسان مارتن يول لمركز الأهلي الإعلامي.

"مصر بلد جميلة وقد لمست ذلك منذ اللحظة الأولى التي نزلت فيها من سلم الطائرة، وهو بالمناسبة الكلام ذاته الذي يتردد في أوروبا عنها".

"الأهلي لم يكن أولى العروض التي أتلقاها في مصر، فقد تلقيت عرضا من أحد الأندية منذ فترة لكنه لم يكن مناسبا، وبعدها تلقيت اتصالات من الأهلي ووافقت عليه، خاصة أن الأهلي هو النادي الأكبر في مصر وفي إفريقيا.

"قبل التوقيع للأهلي، حصلت على رأي محمد الحبشي وكيلي، عائلتي والسفارة الهولندية، والجميع كان رأيهم إيجابيا، كما أنني حصلت على آراء بعض أصدقائي الذين يعملون في مصر، والجميع أخبرني أنها ستكون خطوة جيدة".

"عندما جلست مع محمود طاهر في لندن، كانت الجلسة رائعة للغاية، وهو شخصية جيدة واستطاع بكلماته أن يقصر المسافة بيننا، كما أنه نقل لي الصورة كاملة عن الكرة بالمصرية بالوقت الحالي، وفي النهاية أنا من اخترت الأهلي وفضلته على باقي العروض لأن الأهلي يملك شخصية البطولة".

"لا أعرف الكثير عن كرة القدم المصرية، وكل علاقتي عنها من خلال اللاعبين المصريين الذين سبق لي تدريبهم من قبل، وهو حسام غالي، أحمد حسام ومحمد زيدان".

"قبل التوقيع للأهلي حرصت على مشاهدة مباريات كثيرة للفريق للوقوف على مستواهم، كما أنني قرأت كثيرا عن تاريخ الفريق ووجدت أنه من الأكبر في إفريقيا".

"مستوى الفريق أعجبني جدا، فالجميع يلعب من لمسة واحدة وبشكل سريع، وهو ما يشبه الكرة الأوروبية والهولندية تحديدا".

"التجربة هي الأولى لي بطبيعة الحال في إفريقيا، لكنني لم أشعر بالقلق أبدا بعد التوقيع، فأنا مدرب جريء وأحب خوض تجارب جديدة دائما، وسبق لي تدريب مدارس مختلفة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الهولندي، وللعلم فالكرة المصرية تشبه الكرة الهولندية كثيرا، كما أن المصريين يشبهون الهولنديين في طباعهم".

"سأزور اللاعبين يوم غدا الثلاثاء في المران للتعرف عليهم، وسأشاهد مباراة بتروجيت المقبلة من الملعب، ثم سأقود التدريبات بعد ذلك استعداادا لمباراة مصر للمقاصة".

"ومع الأهلي سأهدف إلى تحقيق بطولة الدوري في الموسم الحالي، وأريد أيضا الفوز بدوري أبطال إفريقيا والتاهل لكأس العالم للأندية من جديد مع الفريق".

"وأخيرا، أريد أن أقول لجمهور الأهلي أن نادينا هو الأكبر في إفريقيا، وهو الأكثر حصولا على البطولات القارية في العالم، كما أنني أعلم أيضا أنكم لا ترضون إلا الفوز بالبطولات، وسأسعى بكل ما بوسعي تحقيق الإنجازات معكم كما اعتدتم".