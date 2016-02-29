النائب مصطفى سالم: عرضنا أهم مشاكل طهطا على رئيس الوزراء ووعد بدراستها وحلها

طالب الإعلامي مصطفي سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج بسرعة الانتهاء من تنفيذ كوبري طهطا العلوي، والذي بدأ العمل الفعلي به منذ عام 2008 لم يتم الانتهاء منه حتي الآن.

وكذلك محطة مياه الشرب بشطورة، والتي وعد وزير الاسكان والمسئولين بهيئة مياه الشرب في عدة مناسبات بالانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل وهو الأمر الذي لم يتحقق في ظل وجود شكوى دائمة ومتكررة من سوء حالة مياه الشرب وضعفها بمدينة وقرى طهطا.

وطالب «سالم»، رئيس الوزراء بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية بطهطا، والتي ستوفر فرص عمل لحوالي 5 ألاف من ابناء مركز طهطا وستحقق تنمية حقيقية لمحافظة سوهاج بالكامل خاصة وأن مركز طهطا يشتهر بصناعة الأثاث، ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بعد مدينة دمياط، فضلًا عن ضرورة حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بطهطا.

وتناول «سالم»، خلال اللقاء ضرورة التدخل لإعادة صيانة ورصف شبكة الطرق بمركز طهطا والتي أصبحت متهالكة ولم يتم الرصف بها منذ عشرات السنين، وكذلك شبكة مواسير المياه، والتي لم يتم تغييرها منذ أكثر من 20 عام هذ، بالإضافة إلى الإسراع في اعتماد الحيز العمراني لمدينة طهطا، والذي كان من المقرر اعتماده منذ عام 2008.

وعرض نائب طهطها، على رئيس الوزراء مشكلة المدرسين المتعاقدين بالأزهر منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم تثبيتهم حتى الآن فضلًا عن مشكلة ​المعلمين والمعلمات ​المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم، والذين تم فصلهم نتيجة عدم حصولهم على شهادة الدبلومة من الأكاديمية المهنية، وطالب رئيس الوزراء بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من خلال الاستفادة من العقارات والأراضي المملوكة للدولة والاستراحات الحكومية المتميزة نظرًا لتعددها وتميزها بالمساحات الشاسعة، والذي يعد عدم استغلالها بالشكل الأمثل إهدارًا للمال العام وعدم استغلال موارد الدولة بالشكل الملائم.

ومن ناحية أخرى طالب نواب سوهاج خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء بإنشاء طريق “سوهاج – الوادي الجديد”، لخلق ظهير صحراوي وحيز زراعي جديد لمحافظة سوهاج وإزدواج طريق “أسيوط – سوهاج الشرقي” وإنشاء قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج وضرورة تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمراكز وقري المحافظة وتمليك أراضي الدولة للمنتفعين بها، بالإضافة إلى توفير عنايات طبية مركزة بمستشفيات محافظة سوهاج وعودة المعلمين والمعلمات من ابناء المحافظة،

> ​واللذين ​ يتم توزيعهم علي محافظات اخري وانشاء جامعه عمالية تخدم ابناء سوهاج والمحافظات المجاورة وضرورة حل مشاكل الفلاحين.