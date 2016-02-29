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حبس أمين الشرطة المتهم بممارسة الرذيلة وابتزاز السيدات بأسوان 15 يومًا‎

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حبس أمين الشرطة المتهم بممارسة الرذيلة وابتزاز السيدات بأسوان 15 يومًا‎ حبس أمين الشرطة المتهم بممارسة الرذيلة وابتزاز السيدات بأسوان 15 يومًا‎

أرشيفية

قررت النيابة العامة بأسوان حبس أمين شرطة حاول أبتزاز السيدات والفتيات من خلال صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” لممارسة الرذيلة 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

وترجع الواقعة عندما تلقى مدير أمن أسوان، اللواء عمر ناصر، إخطارًا من العميد جودت عبد الجبار وكيل ادارة البحث يفيد بضبط “مجدى.ب” (أمين شرطة) بقسم المرافق، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغًا يفيد باستغلال أسمها من خلال وضعه على صفحة ل”رسم الحنة” مشابهة لصفحتها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، للإيقاع بالفتيات والسيدات لإبتزازهم وممارسة الرذيلة معهم، وتصويرهم في أوضاع مخلة للأداب.

وبتفتيش هاتفه المحمول تم العثور على صور للعديد من الفتيات والسيدات ،وصور أخرى لبعض السيدات فى أوضاع مخلة.

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