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غدًا| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الأورمان لملابس الأيتام والفقراء بالداخلة

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غدًا| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الأورمان لملابس الأيتام والفقراء بالداخلة غدًا| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الأورمان لملابس الأيتام والفقراء بالداخلة

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

يفتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، صباح غدٍ الثلاثاء ،معرض جمعية الأورمان الخيري لملابس الفقراء والأيتام بمركز الداخلة صرح محمد العديسي ،مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وقال أن المعرض سيقام بمقر جمعية الشبان المسلمين بمدينة موط بمركز الداخلة ،بتكلفة إجمالية 75 ألف جنيه، لعرض ملابس للطلبة الأيتام والفقراء والحالات الأولي بالرعاية .

وأضاف أن جمعية الأورمان نظمت خلال شهر فبراير الجاري معرضا مماثلا بمركز الخارجة، وأجرت عمليات قلب مفتوح وزراعة قرنية لبعض الحالات المرضية من أبناء الوادي الجديد بالمجان .

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