بريطانيا ترسل جنودًا لتونس للتدريب على ضبط الحدود

>أعلن وزير الدفاع البريطانى، مايكل فالون، أمام البرلمان اليوم الاثنين، أن بلاده سترسل فريقًا تدريبيًا من نحو 20 جنديًا إلى تونس للمساعدة على الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانونى من ليبيا المجاورة.

وقال إن "فريقًا تدريبيًا من نحو 20 جنديًا من كتيبة المشاة الرابعة تتحرك الآن إلى تونس للمساعدة على مواجهة الحركة غير القانونية عبر الحدود من ليبيا فى إطار دعم السلطات التونسية".

وأكد أن بريطانيا يجب أن لا يكون لها "دور قتالي" فى ليبيا، ولكنها ستكون مستعدة لتقديم المشورة والتدريب العسكرى للحكومة الليبية فى حال طلبت ذلك، وفقط بعد الحصول على موافقة البرلمان البريطاني.

>ونفى أن يكون طيارون بريطانيون يشاركون مع قوات جوية آخرى فى طلعات فوق ليبيا.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافى فى 2011.

واستغلت جماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش، حالة الفوضى وأثارت مخاوف من استخدام الجهاديين لساحل ليبيا للتسلل إلى أوروبا وشن هجمات فيها.

واتفقت الدول الغربية على ضرورة القيام بعمل عسكرى لتقويض التنظيم فى ليبيا، الا أن الدول الكبرى ترغب فى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا لكى تطلب منها المساعدة قبل أن تتدخل رسميا.