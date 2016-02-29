أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أمن أسيوط ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى

Google+ Print
بالصور.. أمن أسيوط ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى بالصور.. أمن أسيوط ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى
نظمت مديرية أمن أسيوط، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم بديوان عام المديرية لراغبى التبرع من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، بناءً على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتعاون مع المركز الإقليمى لبنك الدم بأسيوط.

وقال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إن الحملة لاقت استحسانا وقبولا لدى القائمين على الحملة وعدد كبير من شعب أسيوط، لأنها مبادرة فى إطار دور رجال الشرطة فى خدمة الشعب.

حملة-التبرع-بالدم-(1)

حملة-التبرع-بالدم-(2)

حملة-التبرع-بالدم-(3)

حملة-التبرع-بالدم-(4)

حملة-التبرع-بالدم-(5)

حملة-التبرع-بالدم-(6)

حملة-التبرع-بالدم-(7)

حملة-التبرع-بالدم-(8)

حملة-التبرع-بالدم-(9)

حملة-التبرع-بالدم-(10)

حملة-التبرع-بالدم-(11)

حملة-التبرع-بالدم-(12)

حملة-التبرع-بالدم-(13)

حملة-التبرع-بالدم-(14)

بالصور..مدير أمن أسيوط يكرم 4من قوة مباحث القوصية لتحريرهم طفلا وضبط خاطفيه
>

حركة تغييرات محدودة لرؤساء المباحث بمديرية أمن أسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365