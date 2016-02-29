بالصور.. أمن أسيوط ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى

نظمت مديرية أمن أسيوط، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم بديوان عام المديرية لراغبى التبرع من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، بناءً على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتعاون مع المركز الإقليمى لبنك الدم بأسيوط.

وقال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إن الحملة لاقت استحسانا وقبولا لدى القائمين على الحملة وعدد كبير من شعب أسيوط، لأنها مبادرة فى إطار دور رجال الشرطة فى خدمة الشعب.

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