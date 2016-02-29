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محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى إسمنت والشيخ مفتاح ويتابع مشكلات المواطنين

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محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى إسمنت والشيخ مفتاح ويتابع مشكلات المواطنين محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى إسمنت والشيخ مفتاح ويتابع مشكلات المواطنين
زار اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد عددا من قرى مركز الداخلة فى إطار زيارته للمركز والتى تستغرق 4 أيام، والتقى اليوم الاثنين بأهالى قرى إسمنت والشيخ مفتاح وتابع عددا من المشكلات الخاصة بالمواطنين والتى تتعلق بالقطاعات الخدمية بحضور قيادات الجهاز التنفيذى وأصدر توجيهاته بحل تلك المشكلات .

وتفقد المحافظ عددا من القطاعات الخدمية بتلك القرى، ومنها محطات المياه والوحدات الصحية والوحدات المحلية والمخابز وذلك فى إطار تنفيذ خطة المتابعة الدورية للخدمات الحيوية التى يتم توفيرها للمواطنين.

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