محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى إسمنت والشيخ مفتاح ويتابع مشكلات المواطنين

زار اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد عددا من قرى مركز الداخلة فى إطار زيارته للمركز والتى تستغرق 4 أيام، والتقى اليوم الاثنين بأهالى قرى إسمنت والشيخ مفتاح وتابع عددا من المشكلات الخاصة بالمواطنين والتى تتعلق بالقطاعات الخدمية بحضور قيادات الجهاز التنفيذى وأصدر توجيهاته بحل تلك المشكلات .

وتفقد المحافظ عددا من القطاعات الخدمية بتلك القرى، ومنها محطات المياه والوحدات الصحية والوحدات المحلية والمخابز وذلك فى إطار تنفيذ خطة المتابعة الدورية للخدمات الحيوية التى يتم توفيرها للمواطنين.

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