بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك فى ورشة عمل حول مواجهة الاتجار بالبشر

حضر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات الورشة التدريبية "الاتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعى إلى المواجهة القانونية"، والتى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل.

وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الاتجار بالأطفال، كان ذلك بحضور كل من المستشار الجليل هانى عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى القضاة والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية.

وخلال الورشة التدريبية، نقل المهندس محمد عبد الظاهر تحية لوزير العدل المستشار أحمد الزند ولكل المشاركين فى الورشة التدريبية وتمنياته بورشة عمل مثمرة وبناءة تساهم فى تبادل الخبرات وتعزيز الأداء فى ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الإنسان.

وذكر المستشار هانى عبد الجابر، أن الدولة قد أولت اهتماما بالغا بهذه الجريمة فى الإطار التشريعى وتمثل ذلك فى إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 وقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والذى تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

وفى ختام اللقاء سلم المحافظ شهادات الترحاب للمشاركين فى الورشة التدريبية، كما تسلم درع وزارة العدل من مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان.

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