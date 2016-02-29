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بالصور.. رئيس حى العامرية بالإسكندرية يشدد على التنسيق بين الجهات المعنية

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بالصور.. رئيس حى العامرية بالإسكندرية يشدد على التنسيق بين الجهات المعنية بالصور.. رئيس حى العامرية بالإسكندرية يشدد على التنسيق بين الجهات المعنية
عقد اليوم حى العامرية أول ، غرب الإسكندرية اجتماع المجلس التنفيذى ، بقيادة اللواء أحمد قريش رئيس حى العامرية أول وبحضور سكرتير عام الحى و التنفيذيين ومديرى الإدارات بالحى ورؤساء القطاعات.

وأكد اللواء أحمد قريش، رئيس الحى حرصه على التنسيق بين الجهات التنفيذية فى العمل الميدانى حيث أصدر تعليمات مشددة بوضع خطة عمل بين الحى وشركة الصرف الصحى والجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب وشركة الغاز وشركة الكهرباء وذلك للتنسيق فيما بينهم حتى يتم تسليم أى موقع عمل عقب التطوير إلى مسئولى الطرق لإنهاء أعمال الرصف.

كما أكد رئيس الحى على أن عدم التنسيق بين المرافق المختلفة يعد إهدارا للمال العام وأنه لن يسمح بحدوثه أبدا.

وشدد رئيس الحى على سرعة الإنجاز وتحديد مواعيد تسليم مواقع التطوير المختلفة بنطاق الحى حرصا منه على شعور المواطن بتطوير وتحسين مستوى معيشة أهالى العامرية.

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