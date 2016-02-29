أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جمارك الدخيلة تحبط تهريب ألعاب نارية وأدوية محظور استيرادها

Google+ Print
جمارك الدخيلة تحبط تهريب ألعاب نارية وأدوية محظور استيرادها جمارك الدخيلة تحبط تهريب ألعاب نارية وأدوية محظور استيرادها
أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية، محاولة تهريب حاويتى ألعاب نارية محظور استيرادها، وتشمل 67 ألف لعبة نارية على شكل بونبون شديدة الانفجار وأدوية محظور واستيرادها.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من دولت بدوى رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات باعتزام إحدى الشركات استيراد كمية كبيرة من الألعاب النارية وأدوية التخسيس داخل حاويتين واردتين من الصين بكل منها 26 طن، وتم إخطار كل من صالح عبد القوى رئيس الإدارة العامة لحركة الحاويات، بالتنسيق مع محمد كامل رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف من كل من سعيد أبو العزم مدير إدارة الحركة، وطارق فهمى مدير إدارة المكافحة عمليات، وبتفتيشهما تبين وجود كمية كبيرة من أدوية التخسيس والألعاب النارية، بعدد 1954 طرد صواريخ تشمل 67 ألف لعبة نارية على شكل بونبون شديدة الانفجار، و32 طرد أدوية للتخسيس.

وقرر العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.


>- جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية بها 5 آلاف قطعة جلود خام إلى تايوان

- جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب فساتين زفاف وكتب دينية من الجمارك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365