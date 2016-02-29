جمارك الدخيلة تحبط تهريب ألعاب نارية وأدوية محظور استيرادها

أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية، محاولة تهريب حاويتى ألعاب نارية محظور استيرادها، وتشمل 67 ألف لعبة نارية على شكل بونبون شديدة الانفجار وأدوية محظور واستيرادها.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من دولت بدوى رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات باعتزام إحدى الشركات استيراد كمية كبيرة من الألعاب النارية وأدوية التخسيس داخل حاويتين واردتين من الصين بكل منها 26 طن، وتم إخطار كل من صالح عبد القوى رئيس الإدارة العامة لحركة الحاويات، بالتنسيق مع محمد كامل رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف من كل من سعيد أبو العزم مدير إدارة الحركة، وطارق فهمى مدير إدارة المكافحة عمليات، وبتفتيشهما تبين وجود كمية كبيرة من أدوية التخسيس والألعاب النارية، بعدد 1954 طرد صواريخ تشمل 67 ألف لعبة نارية على شكل بونبون شديدة الانفجار، و32 طرد أدوية للتخسيس.

وقرر العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.

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