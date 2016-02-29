ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة شخصين فى أسيوط

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز البدارى فى أسيوط من ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر، و3 تليفونات محمولة و51 ألف و320 جنيها.

كان اللواء محب حمزة رئيس مكتب مكافحة المخدرات بوسط الصعيد قد تلقى إخطار من العميد منتصر العادلى رئيس مكتب المكافحة بأسيوط إخطارا يفيد بتمكن الرائد شهاب جابر ومحمد صلاح من ضبط كل من "أكرم.ح.ز" 39 سنة مأمور ضرائب و"محمد.خ.م" 32 سنة وشهرته "حمادة" صاحب محل مستحضرات تجميل وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر من الترمادول والتمول ومبلغ 51 ألفا و320 جنيها حصيله البيع و3 تليفونات محمولة وسيارة، حيث كانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مكافحة المخدرات بأسيوط تفيد قيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة، تم استئذان النيابة العامة وتحديد تحركهما وضبطهما متلبسين بالمضبوطات.

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