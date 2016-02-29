تنفيذ 900 حكم قضائى فى حملة أمنية بقنا

شنت مديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة مكبرة لمداهمة البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق مع الأمن العام والتى استمرت ليوم واحد.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية عن تنفيذ 900 حكم قضائى وضبط 121 من المحكوم عليهم.

من بين الأحكام 2 حكم جنائى، وتنفيذ 204 أحكام حبس جزئى، و91 حكم مستأنف، و442 حكم غرامة جزئية، و64 حكم غرامة مستأنف، و97 حكم مخالفة، وتم تحصيل مبالغ مالية بلغت 7965 جنيها.

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