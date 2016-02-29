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سيف اليزل: لن تتم إعادة التصويت على نسبة تشكيل الائتلافات بمجلس النواب

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سيف اليزل: لن تتم إعادة التصويت على نسبة تشكيل الائتلافات بمجلس النواب سيف اليزل: لن تتم إعادة التصويت على نسبة تشكيل الائتلافات بمجلس النواب
قال اللواء سامح سيف اليزل، زعيم ائتلاف دعم ، إنه لن تكون هناك إعادة للتصويت على نسبة تشكيل الائتلافات داخل مجلس النواب مرة أخرى، مشدداً على أن نسبة الـ25% لائقة بالمادة والبرلمان المصرى بينما نسبة الـ20% ضعيفة جداً وغير لائقة، وتابع: "لا أتوقع إعادة التصويت على هذه المادة مرة أخرى".

وأضاف "اليزل" خلال لقاء خاص ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، قائلاً: "على من يريد عمل ائتلافات عليه جمع نسبة الــ25% والتقدم بها، نحن نعلن رسمياً أننا نوافق على 25% ومش بس كدا ونحن سنتقدم بأوراقنا بعد انتهاء الائتلاف للبرلمان للنشر فى الجريدة الرسمية".

- دعم مصر:سنتقدم بأوراقنا للنشر بالجريدة الرسمية عقب الانتهاء من اللائحة
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مصر 365

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