مصطفى يونس لـ في الجول: عن وجهة الشبه بين مارتن يول وجوزيه الذي يحتاجه الأهلي

يرى مصطفى يونس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المدرب الهولندي مارتن يول يمتلك ما كان يُميز مانويل جوزيه.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع مارتن يول المدير الفني الهولندي ليخلف المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي تم إسناد المهمة له عقب رحيل جوزيه بيسيرو.

وقال مصطفى يونس لـFilGoal.com: "بالتأكيد مارتن يول اسم كبير في عالم التدريب ودرب العديد من الأندية القوية في أوروبا".

وأضاف "تحدثت من قبل وأكدت أن الأهلي يحتاج إلى شخصية قوية مثل شخصية مانويل جوزيه، رغم اختلافي معه طوال الوقت. إلا أن شخصيته كانت مميزة وهو ما يتوفر أيضا في يول".

وتابع "سيكون على لاعبي الأهلي أيضا مسؤولية كبيرة من أجل نجاح مارتن يول مع الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "بالطبع أرى أن المبلغ الذي سيتحصل عليه يول كبير للغاية، ولكن إسعاد جماهير الأهلي يساوي الدنيا بأكملها وهو ما يسعى له محمود طاهر رئيس النادي دائما".

وأكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق "الأهلي لا يحتاج لأي دعم لتمويل راتب مارتن يول، خزينة النادي ستتحمل راتبه بالكامل" (طالع التفاصيل)

أسامة عرابي

وعلى الجانب الأخر أكد مصطفى يونس عبر FilGoal.com مشاركته مع رئيس النادي الأهلي في اختيار أسامة عرابي ضمن جهاز يول.

وسيشغل عرابي منصب المدرب العام في جهاز مارتن يول الجديد بالنادي الأهلي.

وقال يونس "شاركت مع محمود طاهر في اختيار أسامة عرابي".

وأتم "سيكون إضافة كبيرة للغاية لصالح الأهلي".

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