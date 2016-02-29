عمرو أديب: انتصرت بقدوم ' ميدو ' وسعيد بلعبة الزمالك

لماذا قال مرتضى منصور رئيس الزمالك يوم أمس الأحد إنه زار بالفعل مرة أو اثنتين شيخا للتبارك به لا لاستخدامه في "أعمال سحرية"؟ يبدو أن حلقة عمرو أديب مع أحمد حسام "ميدو" ستفي بوعودها.

منذ أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك نيته الظهور مع عمرو أديب، والأمور في تصاعد يساعد الحلقة على أن تصبح "تاريخية" كما يصفها وينتظرها ميدو.

ميدو أعلن عن موعد الحلقة قبل 10 أيام. وخلال تلك الأيام العشرة ظهرت الكثير من العناوين التي بالتأكيد ستكون محور حديث أحمد حسام مع عمرو أديب.

وهذا ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي:

1) الشيخ والأعمال

قال ميدو عبر قناة الحياة فيما أشعل فتيل الأزمة بينه ورئيس الزمالك: "مرتضى منصور كان يستعين بالشيوخ والسحرة".

وتابع "هذا الأمر كان يضع ضغطا على لاعبي الزمالك لأنه كان يقول إن فلان يعاني من عقدة سحرية وعلان مربوط بعمل. هذه أمور أثرت كثيرا على الفريق".

مرتضى منصور في حركة استباقية تحدث مع خالد الغندور عبر قناة LTC وقال: "أنا لا أستخدم السحرة. من العيب أن يقول مدرب الزمالك السابق إن إنجازات فريقه تتم بالأعمال".

ثم استدرك "كنت أذهب لشيخ يذهب له كل المصريين للتبارك، رجل قريب من الله لا أكثر ولا أقل".

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هذه خطوة استباقية بعدما ألمح ميدو إلى أنه يمتلك صورا لمرتضى منصور عند أحد الشيوخ.

2) تدخل مرتضى منصور

قال ميدو في قناة الحياة إن مرتضى منصور بجانب ضغطه على اللاعبين كان يحاول التدخل فيما لا يخصه فنيا.

هنا تبادل كبير للاتهامات لأن أحمد مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة من مجلس إدارة النادي قال إن ميدو حاول بيع لاعبين مهمين مثل محمد إبراهيم وإبراهيم صلاح وحازم إمام وأخرين.

الزمالك يتبنى أن النادي دافع عن مصالحه في اقتحام صلاحيات ميدو ومنعه من بيع لاعبين.

اضغط هنا للتعرف على تفاصيل تصريحات أحمد مرتضى ضد ميدو..

وميدو يلمح إلى أن مرتضى منصور كان يتدخل في التشكيل أو يحاول ذلك.

جمهور الزمالك يسأل أيضا "لو كان مرتضى يتدخل في التشكيل فلماذا لم يرفض ميدو ويستقيل؟".

هنا محور هام للحلقة.

3) الرد على وصف ميدو بالفاشل

وصف مرتضى منصور مدرب الزمالك السابق بالفاشل في عدد من الفيديوهات والمداخلات الهاتفية.

عمرو أديب بالتأكيد سيتطرق لهذا الأمر.

و هنا جاءت تمريرة بينية رائعة من مرتضى منصور يستطيع ميدو تسجيلها تخص تصريح رئيس النادي بأن أيمن حفني حكى له عن قصة مع حسام عاشور.

حفني يقول إن عاشور كان مستغربا من أن صانع ألعاب الزمالك يراقبه في الملعب، وقال نجم الأهلي له: "يابني المفروض أنا اللي أمسكك".

تلك القصة حكاها منصور لتدليله على أن ميدو يخترع في كرة القدم.

اقرأ الحكاية كاملة على لسان مرتضى منصور هنا..

ميدو رفض التعقيب على الأمر حين سأله FilGoal.com، مكتفيا بقوله: "سأرد في الوقت المناسب".

قد تكون الحلقة هي الوقت الأنسب ليقول فيها ميدو إن حفني كان مطالبا بالضغط على عاشور لمنع الأهلي من بناء هجماته في القمة. وأن هذا قد يكون المثال الذي يفيد أحمد حسام في تقييم مرتضى فنيا.

لكن هنا كذلك سؤال حول مدى تقييم ميدو لنفسه كمدرب فاز مع الزمالك بكأس وخسر الدوري، ولعب لأسابيع مع الإسماعيلي قدم فيها كرة ممتازة ثم رحل بعد شجار مع لاعب، ورحلته الأخيرة مع الفرسان.

4) مايوكا وشيكاتارا

حين تعاقد الزمالك مع مايوكا نشر ميدو عبر تويتر فيديو لأهداف شيكاتارا في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

فهل هذا تلميح إلى أنه كان يفضل شيكاتارا لا مايوكا والنادي سار عكس قناعاته؟

هناك محور أهم، عقد مايوكا.

5) عقد مايوكا

الوطن نشرت عقودا تقول إن الزمالك دفع 300 ألف دولار لوكيل لاعبين إسرائيلي.

اتهم الإعلامي عمرو عبد الحق في قناة صدى البلد ميدو بتسريب تلك العقود لصحيفة الوطن.

لكن ربما كان صعبا على أي إعلامي أن يوجه مثل هذا الاتهام لميدو حتى لو كان عمرو أديب.

ثم جاء مرتضى منصور واتهم ميدو علانية بأنه وراء تسريب تلك العقود الذي وصفها بالمزورة، بالتالي بات لزاما على أديب أن يسأل أحمد حسام في هذا الشأن خلال الحلقة التاريخية.

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6) أبناء مرتضى

قال ميدو إن دور أبناء مرتضى منصور في تعطيل مسيرة الزمالك سيتم الكشف عنه، فهل سيعرض شيئا خلال الحلقة؟

ميدو قال إن أمير وأحمد مرتضى منصور من أصدقائه مرارا، بل وقال في قناة الحياة إنه تحدث معهما شخصيا عن رأيه السلبي في إدارة النادي مؤخرا.

ماذا سيقول ميدو في الحلقة بهذا الشأن؟

6) هز استقرار الزمالك؟

أهم ما سيحاول ميدو الحفاظ عليه هو ألا يظهر في صورة الرجل الذي يهدم المعبد. وأن يوضح في كل عبارته أن هدفه كشف المشاكل لا هز استقرار الزمالك.

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تلك هي المهمة الأصعب بالنظر إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لامت على مدرب الزمالك الأسبق حديثه في الإعلام بصيغة عصبية عن النادي.

ولأن مرتضى منصور قال بشكل واضح: "حازم إمام رحل بهدوء ولهذا نشكره ونتمنى عودته قريبا بيننا. لكن ميدو اتهم الزمالك بأنه يفوز بالسحر وقلل من شأن النادي وهز استقراره".

فكيف يرد ميدو على ذلك؟

7) السباب الشخصي

انهال مرتضى منصور بالعديد والعديد من الاتهامات والسباب على رأس ميدو خلال العديد من مقاطع الفيديو.

منصور اتهم ميدو بأنه يأتي التدريبات وهو في حالة "سكر" وأنه "زملكاوي مزيف" لأنه سافر مبكرا وترك النادي والكثير والكثير من تلك الاتهامات.

هل يرد ميدو أم يترفع عن ذلك؟ وهل يرد الاتهام باتهام مشابه لمرتضى منصور؟ أم يلجأ للجنة القيم في الفيفا؟

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ننتظر الحلقة التي تبدأ في التاسعة والنصف مساء على شبكة OSN.