«ثقافة الأقصر» يواصل فعاليته بمختلف قصوره‎

واصل فرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم أنشطته الثقافية والفنية بمختلف قصوره وبيوته المنتشره في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

ففي قصر ثقافة إسنا أقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان “قلم رصاص” بمقر القصر للمرة الثانية خلال أسبوع بعد نجاح الورشة الأولى، وإفرازها لعدد من المواهب الشابة .

وأقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان كرامة الجار ألقاها عطية شحات المدرس بالأزهر الشريف تناولت الجار وماله من حقوق، حيث قال شحات “ان فضل الجار على الجار كبير وان سبب المشاكل الكبيرة التي تحدث بين الجيران عدم معرفة حق الجار. فرسولنا الكريم قال مازال جبريل يوصى على الجار حتى ظننت انه سيورثه”.

بينما أقام قصر ثقافة الطارف ندوة بعنوان الكرامة ورعاية الطفل حاضرها سامح سعيد وعرفه فرج الله وأحمد حمزة وأدار الندوة عمرو بن السلام الباحثين بالشئون الاجتماعية وذلك بمقر القصر.

فيما استقبل قصر ثقافة الأقصر التابع عدد من تلاميذ مدرسة طيبة الإعدادية بالبياضية حيث قضي الطلاب يوما ثقافية داخل أروقة القصر.