معرض لاكتشاف المواهب بكلية التجارة جامعة سوهاج

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج يصاحبه د. أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم معرض لتنمية واكتشاف المواهب والذي تنظمه وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة بالجامعة وذلك بالحرم الجامعي في الفترة من 27 فبراير 2016 حتي 20 مارس من ذات العام صرح بذلك د. نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة وأضاف أن ذلك المعرض يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتفعيل الأنشطة التي تقوم بها الكليات مما يكون له عظيم الأثر في تقديم الدعم والمساندة لأبنائنا من الطلبة والطالبات.

وأشار د. ممدوح الرشيدي عميد الكلية إلي أهمية تلك الأنشطة التي من شأنها إخراج العديد من المواهب ووضعها علي الطريق الصحيح حتي تكون قادرة علي خدمة المجتمع والوطن بالشكل المطلوب مضيفا ً أن المعرض يأتي تحت عنوان ” بادر فأنت قادر ” .

وأوضح د. خالد عقيل مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية أن ألمعرض يشمل العديد من المواهب مثل: الرسم والرسم علي الزجاج والفن الأورجامي إضافة إلي بعض الفنون كالشعر والقصة القصيرة علاوة علي تعليم الطلاب بعض من علوم الحاسب الآلي .