"أسوشيتدبرس": الكويت تمنع عشرات السوريين من دخول أراضيها

>قال العديد من السوريين المقيمين فى الكويت اليوم الاثنين، إن مسؤولى المطار هناك أبقوا عليهم منتظرين لأكثر من 48 ساعة ومنعوهم من دخول البلاد مرة أخرى للاشتباه فى حملهم جوازات سفر مزورة.

قال أيمن النشواتي، وهو مهندس صوت يعمل فى الكويت ويبلغ من العمر 42 عاما، لأسوشيتد برس إنه عاد يوم السبت بعد زيارة فى مطلع الأسبوع إلى دبى القريبة حيث تم وضعه بقاعة الانتظار مع سوريين آخرين للاشتباه فى حملهم وثائق مزورة.

وأضاف أن أكثر من 50 سوريا، من ضمنهم أطفال، نقلوا اليوم الاثنين إلى فندق قريب من المطار حتى إشعار آخر.

قال النشواتى إنه طلب منهم دفع مبالغ لقاء الإقامة فى الفندق، كما قيل لهم إنه من الممكن إلغاء إقامتهم ومغادرتهم البلاد إذا ما أرادوا المغادرة.. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين كويتيين على الفور للحصول منهم على تعليق.

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