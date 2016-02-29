الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية الروسى

استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الروس سيرجى لافروف الذى يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

جرى اللقاء بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، صرح - فى مستهل زيارته للجزائر - بأنه سيبحث عددًا من الملفات التى تخص العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والوضع على الحدود الجزائرية وغيرها من الموضوعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هى الرابعة التى يقوم بها إلى الجزائر، وتشكل فرصة للتطرق إلى العلاقات الثنائية التى وصفها بـ "الجيدة جدًا".

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