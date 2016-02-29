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روسيا تأمل لإنشاء جمهورية فيدرالية في سوريا

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روسيا تأمل لإنشاء جمهورية فيدرالية في سوريا روسيا تأمل لإنشاء جمهورية فيدرالية في سوريا

سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي – أرشيفية

قال سيرجي ريابكوف،  نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تأمل بأن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية.

واعتبر «ريابكوف»، أن على السوريين وضع معايير محددة للهيكلة السياسية في سوريا المستقبل، تعتمد على الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، بما في ذلك إمكانية إنشاء جمهورية فيدرالية، ويعد تصريح جديد من نوعه، وهو أيضًا ما يطالب به الأكراد.

كما لفت «ريابكوف»، إلى أن روسيا قلقة من استعدادات للجيش التركي على الحدود السورية، مشدداً على أن أي تدخل عسكري لأنقرة سيكون ضربة قاصية لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

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