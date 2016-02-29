بالفيديو:أشرف عبد الباقي مجدداً في الكويت.. والسبب

وصل الفنان أشرف عبد الباقي وأعضاء فرقته المسرحية "مسرح مصر" إلى الكويت وذلك لتقديم عدد من عروضهم المسرحية التي باتت حديث الساعة على المستوى المسرحي، علماً بأن هذه المشاركة تعد الثانية لهم على التوالي بعد أن قدموا عروضا مماثلة في ذات الفترة من السنة الماضية. وكان في استقبال عبدالباقي وفرقته المسرحية مجموعة من الصحافيين الذين سرعان ما انهالوا عليه بالأسئلة والتصريحات. و في سؤال من "سيدتي" للفنان أشرف عبدالباقي عن جديده المسرحي وعن تجربته الثانية في الكويت قال : "أنا سعيد للغاية بهذه الزيارة إلى الكويت الحبيبة فهي تعد الثانية لي ولأعضاء فرقتي المسرحية وأتمنى أن تحوز عروضنا على استحسان الجمهور الكويتي الذي لايجامل أبداً . والجديد لهذه العروض أنها لم تعرض للجمهور من قبل حيث أقدم مسرحيتين تحملان اسم "سوبر ماركت"و"كوم امبو" وسأعرفكم بالتفاصيل لاحقاً من خلال المؤتمر الصحفي لهذه الزيارة .

ماذا قال أشرف عبدالباقي عن المسرح الكويتي ؟

فور وصول الفنان أشرف عبدالباقي إلى الكويت وكنا في استقباله دعانا للمؤتمر الصحفي الذي تم عقده في فندق الهوليداي ان – الكويت بحضور الشيخة أمل الصباح ونجوم مسرح مصر وعدد كبير من الصحافة حيث تحدث أشرف وقال : "أولاً أرحب بكم وشكراً على استقبالكم الحار في المطار وهذا ليس بغريب على الكويت وشعبها المضياف".

وتابع قائلاً: إن الكويت بلد متذوق لكل أنواع الفنون وتعد من أقوى الدول العربية التي اهتمت بالمسرح ونهضته منذ البدايات ويزيدني شرف أن عملي وتجربتي تكون على أرضها وهذا في حد ذاته مكسباً وشرفاً كبيراً لي .

وأضاف" إن تجربة مسرح مصر تعتمد على الارتجال الذكي ولله الحمد قد نجحت وأصبح هناك من يقلدها. فهذا في حد ذاته نجاح فمن قلدني أكدني".

وعن بعض المشاكل مع أعضاء فرقته وخوفه من "تفرق" الفرقة صرح : "ليس هناك مشاكل أبداً فنحن فرقة متفاهمة وقلوبنا على العمل وهذا أحد أسباب نجاحنا .أما عن خوفه من تفرق الفرقة قال: "كل شيء وارد" فأنا لا أعلم بالمستقبل ولكن أعامل كل فرد من أفراد فرقتي بكل احترام وأدب وتفاهم فأنا لا أجبر أحداً على البقاء معي وعلى من يريد الرحيل فليرحل ولكن بأدب".

والجدير بالذكر أن فرقة مسرح مصر تتكون من علي ربيع، واوس اوس، وحمدي الميرغني، وعمر متولي، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ومحمد أنور، وويزو، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، والعروض من تأليف وإخراج مسرحي نادر صلاح الدين.

أعمل كثيراً والعمل عبادة !!

وفي ما يتعلق بأسباب ابتعاده عن التلفزيون لمصلحة المسرح، قال: قدمت هذا الموسم مسرح مصر، وصورت الجزءين التاسع والعاشر من مسلسل "راجل وست ستات"، فانتهيت من تصوير أكثر من 60 حلقة، وجار عرضها الآن فأنا أعمل دائماً أولا لأنه عبادة و لأنني احب ما اعمل.

ختاماً، شكر أشرف عبدالباقي الحضور، والشيخة نوال الحمود، لدعمها الحركة المسرحية، كما وجه شكره للكويت وشعبها، وأشاد باهتمامهم الكبيرين بالمسرح والأعمال المسرحية وقال : "خفضت من أجري وأجور فرقتي حتى نفتح الباب لجميع الفئات لمتابعة عروضنا والاستمتاع بها".