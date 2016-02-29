كيت وينسلت تبكي تأثراً على فوز ليوناردو دي كابريو

التقى بطلا فيلم Titanic ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio وكيت وينسلت Kate Winslet من جديد على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ88 أمس. وعندما سمعت كيت Kate اسم أفضل صديق لها في هذا العالم، كما صرّحت سابقاً، كفائز عن فئة أفضل ممثل، كانت أوّل المهنئين له في الحفل، حيث أمطرته بالقبلات والعناق.

وأثناء خطابه الذي جذب أنظار الحضور إليه، لفتت دموع كيت Kate الحضور، وهي التي شاركته الشهرة في فيلم Titanic في عام 1997، حيث ظهر على وجهها الفرح والتأثر معاً.

حازت وينسلت على جائزة الأوسكار في عام 2008، ولم تفز بها هذا العام عن فئة أفضل ممثلة مساعدة لدورها في فيلم Steve Jobs.

وكانت النجمة العالمية قد أكّدت لشبكة BBC البريطانية أنها ستمتنع عن تسلّم جائزة الأوسكار إذا لم يحصل عليها ليوناردو Leonardo، بعد أدائه المميز في فيلم The Reverant.