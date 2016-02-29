كيف علّق أصدقاء شيرين على خبر اعتزالها الفن؟

بمجرد إعلان المطربة شيرين عبد الوهاب اعتزالها الفن، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات أصدقائها الفنانين، الذين شعروا بالغضب من قرارها هذا، واتهموها بالعودة عنه.

فقد كتبت الصديقة المقربة من شيرين، المغنية مي كساب، عبر حسابها على "انستقرام": "شيرين صوتك نعمة من رب العالمين بتسعدينا وبتمتعينا بيها أنا مش عارفة أوصلك عشان أعرف فيكي إيه بس كل اللي أقدر أقوله إنك موهبة عظيمة ونادرة وصوت مش بيجي غير كل 50 سنة موهبتك ربنا ادهالك عشان تستخدميها صح".

ودشنت مي هاشتاق أرفض اعتزال شيرين.

ونبّهت مي جمهورها، بعد الخلط بين اعتزالها والتوبة إلى الله، قائلة:" اللي حابب يكتبلي ربنا تاب عليها م الفن والوسط والكلام المحفوظ ده يعمل انفولو اللي بيتوب مش بيتوب عن الفن بيتوب عن التصرفات الغلط والذنوب اللي بيعملها في الفن".

من ناحيته، قال الفنان أحمد وفيق على فيس بوك: "لو بطلت تغني..تموت"

أما الممثل والمؤلف الشاب عمرو محمود ياسين فعبّر عن مدى حزنه لاعتزال شيرين قائلاً: " ما بين أن تفرح بفوز ليو بالأوسكار وتحزن لخبر اعتزال شيرين، أخبار فنية تعبر عن ماهية الحياة ببساطة فهي تأخذ وتعطي".

من ناحيته، قال الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه على فيس بوك:" شيرين اعتزلت يعنى إيه.. شيرين اعتزالت يعنى إيه.. دنا عملها غنوتين ولسه مقبضتهومش.. دنا أروح فيكو في داهية".

أما مطربة "أراب أيدول" المصرية ميرفت وجدي فقالت:"رغم إني معاكي في القرار ده لأنها مهنة متعبة وأنا رغم إني في بداية طريقي، كنت فكرت في كدة، من كتر اللى شفته لكن صعب عليا مسمعش صوتك تاني، وأنا بحبك على المستوى الشخصي ربنا يوفقك، ودشنت ميرفت هاشتاق:أنا ضد اعتزال شيرين صوت مصر.

وكانت شيرين قد أعلنت اعتزالها الفن نهائياً، من دون رجعة، عبر رسالة صوتية صباح اليوم.