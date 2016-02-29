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تأجيل احتفالية 10 لحاتم عمور بسبب وفاة والدته

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الإثنين 29-02-2016 23:13

توفيت أمس الأحد والدة المطرب المغربي "حاتم عمور"، حسب ما أعلن على صفحته الرسمية، في موقع فيسبوك، حيث كتب: "والدتي فارقت الحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون/ ادعوا لها بالرحمة والمغفرة ".

وتلقى عمور التعازي من متتبعيه على فايسبوك، بالإضافة إلى التعازي التي أرسلها الفنانون المغاربة، أمثال: سعد لمجرد، أسماء

لمنور، مجموعة لفناير، دنيا باطمة، جميلة البداوي، حاتم إدار وغيرهم...

وحسب بيان من إدارة أعمال الفنان "حاتم عمور"، وصلت إلى سيدتي.نت نسخة منه، قرّر "عمور" تأجيل احتفالية 10 سنوات (احتفال بمناسبة مرور عشر سنوات على مشواره الفني)، التي كان من المقرر إقامتها في الـ4 من شهر مارس المقبل بقاعة "ميغاراما" بالدار البيضاء، تحت إشراف نبيل الخالدي، ومن تنظيم عبد العالي لمهر الملقب بـ " طاليس ".

وكان صاحب أغنية "الأول" قد فاز مؤخراً بالجائزة الفضية للتميّز، التي يمنحها موقع يوتيوب العالمي، في مدينة الدار البيضاء، في الدورة التكوينية لفائدة اليوتيوبر المغاربة، بعدما نجحت قناة خاصة به في استقطاب أكثر من 144 ألف منخرط، ليكون بذلك أول فنان مغربي ينال هذه الجائزة.

 

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سيدتي