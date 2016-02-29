ليوناردو دي كابريو للصحفيين: كانت الأوسكار حلمي وأنا فخور بها

إنتظر ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio تلك الكلمات الأربع كثيراً ليسمعها في حفل الأوسكار هذا العام، حيث استلم بعدها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Revenant وفاز بها على كل من براين كرانستون Bryan Cranston، ومات دامون Matt Damon ، ومايكل فاسبندر Michael Fassbender ، وإيدى ريدمان Eddie Redmayne.

وبعد القاء كلمته على المسرح، تحدث النجم في غرفة الصحافة الخاصة بالحفل وكشف للصحفيين عن شعوره بالفوز أخيرا بجائزة الأوسكار بعد أول ترشيح له قبل 22 عاماً، وأشياء أخرى حيث قال:

" بصراحة تامة، شعرت بالفخر بحصولي على أول جائزة أوسكار فى حياتي. لقد كانت تجربة مدهشة خصوصا أنها تأتي عن فيلم The Revenant .

واعتبر ليوLeo أن الفيلم قطعة فنية ومن أهم ما أنتجت هوليوود، مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما العالمية.

إعترف دي كابريو DiCaprio للصحفيين أنه ممتن لرؤية هذا العدد الكبير من الناس المهتمين لتحقيقه الفوز هذا العام بالتحديد، أكان ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من أشخاص آخرين. وماذا يمكن أن يقول إلا أنه ممتن جداً للجميع.

أضاف ليوLeo:

لقد نشأت في شرق لوس انجلوس. كنت قريباً جداً من استوديوهات هوليوود، ولكن أهلي سمحوا لي أن أكون جزءا من هذه الصناعة، إذ كان هذا الأمر بمثابة حلم بالنسبة إليّ منذ أن كنت بعمر الـ 4 سنوات .

وقال دي كابريو DiCaprio أن فيلم The Revenant كان مثالياً بالنسبة إليه، بمعنى أنه حصل على عمل مع مخرج مبدع ومهم كأليخاندرو غونزاليس Alejandro González فكل الأمور التي تكلمت فيها معه ضمن الكواليس نقلناها بحذافيرها على الشاشة، وكانت هذه القصص حقيقية فعلاً. صحيح أن الفيلم تناول جزءا كبيراً من حياتنا، ولكن نتيجة لذلك، لدينا فيلم عظيم للذكرى لسنوات كثيرة قادمة.

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