سجادة اوسكار 2016 تضج بالنجوم.. وإليكم لائحة الفائزين

بعد طول انتظار، أُسدل الستار أخيراً عن لائحة الفائزين بـ جوائز الـ Oscar للعام 2016. الحفل الضخم والعالمي الذي انطلق بدورته الـ 88 على مسرح دولبي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية وقدمه النجم كريس روك Chris Rock للمرة الثانية، حضره نخبة من نجوم هوليوود، ليس فقط للتنافس على الجوائز، انما للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد الأهم عالمياً ويخطف أنظار الملايين.

في الأيام القليلة الأخيرة توجهت الأنظار الى هوليوود لمواكبة آخر تحضيرات المهرجان ومتابعة الجهود الجبارة التي سعت جاهدة لإنطلاق الحفل بأبهى حلة، كما حصل اليوم فعلاً. الترتيبات استغرقت ما يقارب الـ1500 ساعة عمل على ساحة يقدر حجمها بنحو 25 ألف قدم مربعة، والسجادة الحمراء التي بلغ طولها 152 متراً، تمختر عليها النجوم والنجمات وسط الأضواء والكاميرات والصحفيين.

يمكن أن يقال عن أوسكار الـ 2016 انه اتى على قدر التوقعات من حيث الضخامة والإبهار، وان لم يكن من حيث توزيع الجوائز بالنسبة للبعض، باعتبار ان الأذواق والآراء الفنية تتفاوت وتختلف من شخص الى آخر.

هذه لائحة الفائزين بالجوائز عن مختلف الفئات:

أفضل ممثل مساعد: Mark Rylance

أفضل ممثلة مساعدة: Alicia Vikander

أفضل سيناريو مقتبس: The Big Short

أفضل سيناريو أصلي: Spotlight

أفضل فيلم رسوم متحركة: Inside Out

أفضل تصوير سينمائي: Emmanuel Lubezki

أفضل تصميم ازياء: Jenny Beavan

أفضل مؤثرات بصرية: Ex Machina

أفضل مزج موسيقي: Gregg Rudloff و Chris Jenkins و Ben Osmo

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Bear Story



أفضل مونتاج صوت: David White و Mark Mangini



أفضل مونتاج: Margaret Sixel



أفضل مكياج: Damien Martin و Elka Wardega



أفضل تصميم إنتاج: Lisa Thompson و Colin Gibson

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