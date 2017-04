دليل حفل اوسكار 2016... بالتفاصيل والصور

انتهى حفل اوسكار 2016، وأسدل الستار على أهمّ حدث فني في العالم، كان فيه ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio الفائز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The revenant، في وقت فاز مخرجه، أليخاندرو جونزاليس إناريتو جونزاليسAlejandro González، بـ اوسكار أفضل مخرج.

وكما كان متوقعاً، فازت بيري لارسون Beri Larson بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Room، و فيلم Spotlight عن فئة أفضل فيلم، كما تميّز الحفل بظهور خاصّ لـ عمر الشريف.

أحداث كثيرة ميّزت حفل اوسكار 2016، فكانت كلمات وأغنيات واتهامات، منها:

- تقديم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن Joe Biden لـ ليدي غاغا Lady Gaga على المسرح، حيث أدّت أغنية Til It Happens To You، في إطار الدفاع عن ضحايا الاغتصاب.

- كلمة ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio التي تضمّنت صرخة عن البيئة وتغيير المناخ.

- اتهام كريس روك Chris Rock حفل الـ اوسكار 2016 بالعنصرية.

