أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اعتزال شيرين عبد الوهاب لحظة عاطفيّة أم قرار نهائي؟

Google+ Print

الإثنين 29-02-2016 14:42

في وقت كانت تشجّع فيه الفنان المعتزل فضل شاكر على العودة إلى عالم الفن، رغم القضايا القانونية العالقة بحقّه، أعلنت الفنانة المصريّة عبد الوهاب اعتزالها الفن، ما شكّل صدمة للوسطين الصحافي والفنّي، رغم تشكيك جمهورها بقرارها، واعتباره مجرّد قرار عاطفي قد تتراجع عنه.
وكان جمهور الفنّانة قد استيقظ على خبر اعتزالها الفن، حيث أكّدت في تسجيل صوتيّ أنّ قرارها نهائيّ، استكمالاً لما سبق وأعلنته خلال إطلالتها قبل أسابيع قليلة في برنامج "المتاهة" من أنّها تفكّر جدياً في الاعتزال للتفرّغ لحياتها الأسريّة وتربية ابنتيها.
"سيدتي نت" حاولت الاتّصال بشيرين إلا أنّ هواتفها كانت مغلقة، كما أنّها لم تكتب أي تعليق على حساباتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قرار شيرين هذا لم يأخذه الكثير من جمهورها على محمل الجد، خصوصاً أنّه لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبق وأعلنت شيرين مرّات عدّة قرارات تراجعت عنها بسرعة، منها قرار إغلاقها حسابها الخاص على إنستقرام، بعد نشرها صورة مع مدير أعمالها جرّت عليها الكثير من الانتقادات، وما لبثت أن أعادت فتحه تحت ضغط جماهيري كما قالت.
ويبقى أن ننتظر خلال ساعات أو أيام قليلة على أبعد تقدير قرار شيرين بالعودة، إلا إذا كان ثمّة حادث تخفيه الفنانة عن الإعلام، أرغمها على الاعتزال حتى إشعار آخر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»