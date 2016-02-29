ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة شخصين في أسيوط‎

تمكن ضباط مكافحه المخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز البدارى في أسيوط من شخصين بحوزتهما 10 الاف قرص مخدر و 3 تليفون محمول و 51 الف و320 جنيهًا.

وكان اللواء محب حمزه رئيس مكتب مكافحه المخدرات بوسط الصعيد قد تلقى اخطار من العميد منتصر العادلى رئيس مكتب المكافحه باسيوط اخطار يفيد بتمكن الرائد شهاب جابر ومحمد صلاح من ضبط كل من “اكرم .ح .ز ” 39 سنة مامور ضرائب و” محمد . خ .م ” 32 سنة وشهرته ” حماده ” صاحب محل مستحضرات تجميل وبحوزتهما 10 الاف قرص مخدر من الترمادول والتمول ومبلغ 51 الف و320 جنيها حصيله البيع و 3 تليفون محمول وسيارة.

وكانت معلومات وردت الى ضباط وحدة مكافحة المخدرات بأسيوط تفيد قيام المتهمان بالتجاره فى الاقراص المخدره وتم استئذان النيابه العامه و تحديد تحركهما وضبطهما متلبسين بالمضبوطات.