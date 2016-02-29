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نزوح 90 ألف شخص في دارفور بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين

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نزوح 90 ألف شخص في دارفور بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين نزوح 90 ألف شخص في دارفور بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين

نزوح 90 ألف شخص من دار فور – أرشيفية

 

نزح قرابة 90 ألف شخص جراء المعارك العنيفة التي تدور في جبل مرة بإقليم دارفور بالسودان، بين الجيش السوداني وحركة تحرير السودان، حسبما أكدت الأمم المتحدة.

واندلعت المعارك بين الجيش السوداني وحركة تحرير السودان “جناح عبد الواحد نور”، في منتصف يناير الماضي. مما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأفاد مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بارتفاع عدد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻓﺮوا جراء اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺮة طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد، ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وقبل أسبوعين أعلن الجيش السوداني سيطرته على 17 موقعًا للمتمردين في إقليم دارفور غرب السودان، بعد ثلاثة أسابيع من احتدام المعارك بين الطرفين، لكن حركة تحرير السودان -جناح عبد الواحد نور- نفت هذه الأنباء، وطالبت المجتمع الدولي بحماية المدنيين.

ويذكرأن الأمم المتحدة أكدت أن 300 ألف شخص قتلوا منذ بدء نزاع دارفور في 2003، كما أجبر 2.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

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